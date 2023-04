Dir. Il Mattino: “Napoli piccolo gioiello, fa bene ADL a tenerselo stretto"

"De Laurentiis ha confermato di aver rifiutato anche proposte ghiotte da 2,5 miliardi di euro..."

A Radio Punto Nuovo , nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Francesco De Core , direttore de' Il Mattino : " Il Napoli deve chiudere quanto prima il campionato, non perché possa perderlo ma perché deve concentrarsi sulla Champions. Quella di Lecce sarà una gara importantissima proprio in tal senso, soprattutto dopo la batosta ricevuta dal Milan. Rimettere le cose a posto è fondamentale, bisogna mandare un messaggio alle lontanissime inseguitrici, che non credo abbiano alcun pensiero per il Napoli, impegnate come sono a difendere la qualificazione alla Champions. Con o senza Osimhen, il Napoli ora deve ritrovarsi a Lecce. Poi recuperarlo in Europa sarà cruciale per il proseguimento della stagione. Napoli sotto estorsione degli ultras? Non è una situazione bella, quanto accaduto col Milan è stato surreale. Che ci sia un'indagine giudiziaria, rattrista molto. Staremo a vedere quale sarà la posizione degli inquirenti, anche considerando la dura posizione presa da Aurelio De Laurentiis. C'è una grossa fetta di tifoseria sana che aspetta solo di gioire, non roviniamo la festa che si sta creando.

De Laurentiis non vende? Il Napoli avrà certamente delle offerte, come sempre si vocifera. De Laurentiis ha confermato di aver rifiutato anche proposte ghiotte da 2,5 miliardi di euro... Il Napoli è una società sana, costruita perfettamente da ADL in rispetto del bilancio. E' un piccolo gioiello e fa bene il presidente a tenerselo stretto. In Italia c'è ancora una grossa lacuna degli impianti, questo certamente incide poi nel valore totale di un club.

Che futuro attende il Napoli? Tutto dipenderà da come terminerà questa stagione. Sicuramente è un risultato ottenuto in via eccezionale, ma sulla base di un percorso ben definito. Lo Scudetto era stato già sfiorato in passato, non dimentichiamolo. Questa è una squadra che ha tutto per restare e consolidarsi in alto, sia in Italia che in Europa. Molto si dovrà fare anche sul mercato, come già fatto da Giuntoli in estate. E poi vediamo come andrà il Napoli in Champions... Ci sono tanti azzurri in vetrina che rischiano di attirare offerte impossibili da rifiutare".