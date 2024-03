Dir. Il Mattino: "Non è un sogno, il Napoli può davvero passare. Possibilità sopra il 50%"

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal, è intervenuto il direttore de Il Mattino Francesco De Core

TuttoNapoli.net

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal, è intervenuto il direttore de Il Mattino Francesco De Core: “Il Napoli ha tutto per andare ai quarti, non è solo una questione di sognare. C’è una realtà che ci fa ben sperare: è la notte giusta per far vedere che il Napoli è tornato il vero Napoli. Almeno per una partita deve essere quello dell’anno scorso. I grandi nomi devono essere gli attori protagonisti della partita, parlo dello sturm und drang di Osimhen e del talento di Kvaratskhelia. Il pareggio non basta perché i rigori vorrei evitarli.

Quando Kvaratskhelia ha trovato serenità è stato un cuneo per le difese avversarie ma anche un punto di riferimento della squadra. Se lui e Osimhen riusciranno ad esaltarsi mettendo le loro doti a disposizione dei compagni, allora il Napoli ha più del 50% di possibilità di passare. Se penseranno di giocare da soli, allora no. Sulla difesa? È inutile dire che episodi come quelli di Cagliari il Barcellona li farà sicuramente pagare. Servirà attenzione al minimo dettaglio, perché sono i dettagli che fanno la differenza nelle grandi squadre come City, Bayern, e lo stesso Barcellona".