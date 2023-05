Dir. Il Mattino: “Pista Luis Enrique raffreddata, ma ADL un tentativo comunque lo farà"

"Non mi preoccuperei ora del futuro: il Napoli è una squadra solida e ci sarà continuità tecnica con quanto visto finora".

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Francesco De Core, direttore de Il Mattino: "La questione stadio rappresenta il futuro della città e della SSC Napoli, spero si arrivi ad un accordo che vada a mettere d'accordo tutte le parti. Mettere in piedi un discorso costruttivo verrebbe comodo e fondamentale soprattutto per il pubblico e per il tifo napoletano.

Il post-Spalletti? Le cortine fumogene di De Laurentiis sono ben note a tutti (ride, ndr)... E' una persona istintiva, che tende sempre a sondare molti profili prima di affondare. Lo abbiamo già visto in passato e ci ha preso quasi sempre. Il casting è in corso, anche se ha raffreddato la pista Luis Enrique. Un tentativo, comunque, lo farà e ne sono sicuro.

Spalletti logorato da De Laurentiis o c'è dell'altro? Sicuramente c'è del non detto fra i due, noto persino al pubblico. E non saranno mancati i momenti di frizione fra i due. Si lasciano dopo due anni, vedremo come sarà l'ultimo abbraccio domenica alla consegna del trofeo. Non mi preoccuperei ora del futuro: il Napoli è una squadra solida e ci sarà continuità tecnica con quanto visto finora".