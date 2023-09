Dir. Il Mattino: "Si sente l'assenza di Kim, con lui era più forte anche Rrahmani"

Francesco de Core, direttore de Il Mattino, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Francesco de Core, direttore de Il Mattino, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "L'assenza di Kim si sente. Ma non solo per la sua forza, ma anche perché con lui in campo crescevano anche i compagni di squadra, soprattutto i compagni di reparto.

Rrahmani, ad esempio, era uno il cui valore aumentava grazie alla sicurezza e il lavoro di Kim. Vedremo come e quando sarà schierato Natan, è giusto non mandarlo allo sbaraglio, è giusto testarlo approfittando della pausa. Sono un po' preoccupato anche per Lobotka, lo vedo un po' meno dentro al gioco, non vorrei che si riproponesse il Lobotka di Gattuso e non quello di Spalletti".