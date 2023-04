Dir. Il Mattino sul rinvio di Napoli-Salernitana: "Si farà, ecco la soluzione"

"Essere all’interno del Maradona in occasione della vittoria scudetto vorrebbe dire tanto, anche per l’ordine pubblico".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Francesco De Core, direttore Il Mattino: "Una contemporaneità tra le due partite può essere una buona soluzione, l’importante è che si giochi il pomeriggio e non oltre. Credo si farà, che sarà questa la soluzione della domenica pomeriggio. Essere all’interno del Maradona in occasione della vittoria scudetto vorrebbe dire tanto, anche per l’ordine pubblico. Da un punto di vista simbolico, l’inizio della festa è cominciata da tempo e quanto accaduto a Capodichino dopo la partita a Torino ne è una prova evidente. Credo sia una festa già metabolizzata, rispetto alle altre grandi vittorie del Napoli, questa è una vittoria trizziata.

Immaginare questo scudetto? Ero tra quelli che non era scettico, nonostante la cessione dei 5 pilastri, non ero un catastrofista e mi sono fidato molto di Spalletti di cui ho grande stima. Ha avallato operazioni grandissime, ma da qui a pensare che si potesse vincere lo scudetto ad Aprile con un distacco di 20 punti, non ci avrei mai pensato".