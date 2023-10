Dir. Il Mattino: "Tutti i palati sopraffini a criticare, ma avete visto che si è vinto in Champions?"

Francesco De Core, direttore de Il Mattino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Francesco De Core, direttore de Il Mattino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “E’ vero che siamo diventati tutti palati sopraffini, ma una vittoria in Champions è sempre una vittoria in Champions. Direi che ci siamo abituati troppo bene. L’anno scorso il Napoli ha mangiato tutto l’anno a casa di uno chef stellato con tre stelle, quest’anno possiamo anche mangiare a casa di uno chef che di stelle ne ha una sola. Contano i risultati ed il Napoli un’inversione di tendenza l’ha avuta dopo la sconfitta con la Fiorentina.

Raspadori o Simeone? Dico Raspadori perchè è in fiducia, ha segnato il goal vittoria a Berlino, era al posto giusto nel momento giusto. Sarà Raspadori il centravanti del Napoli contro il Milan anche se Simeone ha avuto la capacità, l’anno scorso, di incidere a gara in corso. Mi auguro che il Napoli usi le giuste contromisure per fermare Leao”.