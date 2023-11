Dir. Tuttosport: “ADL ha sottovalutato l’impatto di Spalletti e Giuntoli sul Napoli vincente”

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato ai microfoni di TvPlay

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato ai microfoni di TvPlay: “Mazzarri al Napoli? Sono un po’ perplesso da questa scelta. Non mi sembra che nelle ultime uscite abbia ottenuto dei risultati tali da finire sulla panchina dei campioni d’Italia. Ma è comunque un buon allenatore, il quale conosce anche già piazza. E’ curioso che si sia arrivati a Mazzarri, forse è un sintomo delle difficoltà di questa piazza che alcuni allenatori hanno voluto evitare. Anche l’esonero di Garcia è molto traumatico, vista l’entrata nello spogliatoio di De Laurentiis. La squadra, certamente, ha qualcosa in meno rispetto all’anno scorso.

Colpe anche di Di De Laurentiis? Domanda difficile, non è colpa solo di una singola persona. Diciamo che, forse, De Laurentiis ha sottovalutato l’impatto che avevano Spalletti e Giuntoli sul Napoli vincente. La Juve, invece, non ha cambiato la struttura della sua squadra, anzi ha perso giocatori come Paredes, Di Maria e Bonucci, sta rendendo molto meglio, posso pensare che ci sia del merito anche di Giuntoli”.