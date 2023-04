Dir. Tuttosport: “Bremer a riposo col Napoli, Juve più concentrata sulle coppe”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Guido Vaciago, direttore di Tuttosport.

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Guido Vaciago, direttore di Tuttosport: "A Torino c’è ottimismo, buonumore per la qualificazione alle semifinali di Europa League ma non entusiasmo siccome non è arrivata in maniera scintillante. Gli ultimi 15’ della gara con lo Sporting ha evidenziato i problemi che affliggono la Juve ad aprile, è una squadra un po’ meno compatta di quella che aveva fatto il filotto che l’avevano fatta risalire in classifica nonostante la penalità. Squadra che ha buonumore ma che ha problemi strutturali importanti, fa fatica a fare gol, Vlahovic è un po’ un mistero, in difesa alle volte ci sono delle amnesie. Squadra in forma psicologica ma non in forma calcisticamente top

Bremer? Col Napoli non verrà rischiato, anche in vista della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Col Napoli sarà una partita interessante, perché c’è un 5-1 che pesa nelle coscienze dei giocatori bianconeri e ci sarà tanta voglia di vendicare quel risultato che non è andato giù.

Punti restituiti? Non so davvero quale sarà la posizione della Juve a fine campionato, sarà davvero in zona Champions o verrà di nuovo penalizzata. Credo che la Juve si sta concentrando molto sulle due coppe perché nel campionato non c’è nessuna certezza. Mercoledì la semifinale con l’Inter sarà decisiva per la stagione della Juve, arrivare in finale di Coppa Italia è il grande obiettivo”.