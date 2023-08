Dir. Saudi Pro League: "Osimhen è un grande, lo amo! In Arabia starebbe a meraviglia..."

Michael Emenalo, director of football della Saudi Pro League, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Michael Emenalo, director of football della Saudi Pro League, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport: "I soldi non sono tutto. Per la prima volta il popolo saudita ha a che fare con questo genere di campioni e nonostante la grande passione popolare ci sono dei passi da compiere per rendere questo show strutturale e duraturo nel tempo. Nel suo esordio in campionato l’Al Ahli ha schierato davanti Mahrez, Boudebouz, Saint-Maximin e Firmino, con Kessie a centrocampo e Mendy in porta. In Europa tante squadre invidierebbero questo roster".

Da nigeriano, le piacerebbe portare in Arabia Saudita anche Osimhen? "Certamente sì. Per me è un grande, lo amo. Sono sicuro che in Arabia Saudita si troverebbe a meraviglia. E sono certo che il Napoli se dovesse cederlo se la caverebbe, supererà la cosa e potrà trovare un altro nigeriano altrettanto forte".