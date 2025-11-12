Dir. Sky Sport: "Napoli, prendi esempio da Sinner. Sulla Champions..."

Federico Ferri, direttore di Sky Sport, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Sinner da una lezione di mentalità vincente e di sport, di come si compete mantenendo saldi i propri valori e le proprie origini con tutto focalizzato al miglioramento. Quando parliamo del Napoli diciamo sempre che “è difficile rivincere” credo che Sinner sia l’esempio perfetto: le sconfitte arrivano ma sta tutto nel saper ripartire.

In Champions ci sarà da valutare il rendimento del Napoli e bisognerà vederlo subito, in campionato ci saranno molte opportunità, si sono dette troppe cose negative riguardo gli azzurri, c’è ancora tempo” .