Dir. Tuttosport: “Autogol Rrahmani da Mai dire gol. Può essere sintomo di una cosa”

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Guido Vaciago, direttore di Tuttosport: “Il Como è una squadra che forse è stata sottovalutata nella prima parte della stagione, probabilmente per i risultati, ma guardiamo ad esempio alla gara persa con la Juventus, dove non aveva demeritato, guardiamo alla vittoria contro la Fiorentina, Milan e Atalanta avevano faticato, la Lazio era stata fermata in casa, forse in questo momento la coincidenza di un Como in un periodo di entusiasmo e del Napoli che con gli infortuni e qualche altro problema non è lo stesso di qualche settimana fa, può arrivare una sconfitta.

Devo dire che è inutile tornarci ma l’autogol di Rrahmani ha riportato alla memoria le immagini di Mai dire gol. Può essere sintomo di una squadra che ha avuto problemi di concentrazione, di pressione, sta gestendo una testa della classifica che sembrava abbastanza insperata. Il mercato può aver messo in difficoltà la squadra anche dal punto di vista mentale.

Problema fisico della squadra? Potrebbe essere, Conte è maniacale sulla preparazione atletica, la cura in modo particolare, chissà che non abbia pensato di tirare la volata per la primavera. Sono molte le squadre che lo fanno.

Juve nella lotta Scudetto? Ha 8 punti dall’Inter, ma non mi sentirei di inserirla nella lotta al titolo, perché le è mancata innanzitutto continuità, 2 partite buone, poi 2 cattive, dovrebbe vincerle quasi tutte da qui alla fine. Ora è in serie positiva ma a Cagliari non ho visto una squadra che ha vinto in scioltezza“.