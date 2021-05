Dir. Tuttosport: "Dispiace per Gattuso, meritava addio migliore dal Napoli"

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha commentato l'esito dell'ultima giornata di campionato ai microfoni di Tmw Radio: "Merita la riconferma Pirlo alla Juventus. Non si pretendeva che vincesse il decimo scudetto, nonostante fosse un traguardo di grande prestigio. Sappiamo le difficoltà che ha dovuto superare. La Champions è di fondamentale importanza per il futuro del club. Pirlo ha ricevuto dalla squadra un messaggio forte, che la squadra è con lui. Sarebbe un peccato cambiare rotta. Il Napoli si è fermato sul traguardo contro un ottimo Verona, che ha onorato il campionato. Dispiace per Gattuso, sarebbe stato bello che il tecnico spiegasse i suoi motivi dell'addio. Gattuso avrebbe meritato un congedo migliore. Lazio-Inzaghi? Credo che la società debba capire la grande fortuna di avere un tecnico come Inzaghi, così come il Milan di Pioli. Chi ha la fortuna di avere grandi allenatori deve tenerseli".