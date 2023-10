Dir. Tuttosport: "Fagioli travolto da cose più grandi di lui. E' finito in giri sbagliati"

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "La deposizione di Fagioli alla Procura Federale l'abbiamo riportata oggi sul quotidiano. Questa deposizione risale all'estate, quando lui ha cominciato a collaborare. Sono parole molto forti, ci spiegano l'abisso in cui rischiamo di finire se si finisce in giri sbagliati di scommesse. Un ragazzo ventenne s'è trovato travolto da cose più grandi di lui.

Abbiamo scoperto tristemente in questi giorni come funzionano i siti illegali, alcuni dei quali danno dei privilegi a personaggi come i calciatori. Alcuni danno la possibilità di scommettere sulla parola, quindi senza mettere una carta di credito o di fornire i tuoi dati personali. Si pagavano anche con orologi che è come se fossero degli assegni circolari. Siamo nell'ambito della malavita, l'idea di finire nelle grinfie di questi personaggi spaventa molto".