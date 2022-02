Dir. Tuttosport: “Rigore per il Barça paradossale. Belotti al Napoli? Non mi stupirebbe affatto”

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha dimostrato le sue legittime ambizioni di voler arrivare lontano anche in Europa. La questione del rigore è paradossale. Un’assegnazione di un penalty per un mignolo stirato è da iperuranio. Le tecnologie vengono in aiuto in caso di errore dell’arbitro ma, francamente, quel rigore non c’ era. Mi è piaciuta molto la personalità del Napoli contro una signora squadra come il plurititolato Barcellona. La qualificazione se la giocherà al ritorno senza dimenticare le due sfide di campionato non affatto semplici. Passare il turno sarebbe un risultato molto importante per il Napoli, il calcio italiano e il ranking.

Belotti al Napoli? Non mi stupirebbe affatto. Stiamo parlando di un campione d’Europa, capitano e trascinatore del Torino, in questi anni grigi. Ha compiuto 28 anni il dicembre corso; è e, a parametro zero, sarà sicuramente molto appetito. C’è anche il Milan che lo sta seguendo e sarà uno dei protagonisti del mercato estivo“.