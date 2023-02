Direttore Gazzetta: "C'è una differenza tra i primi due Scudetti e questo in arrivo"

Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Quand'è partito Koulibaly tutti noi pensavamo che sarebbe stato impossibile sostituirlo, per cui tanti complimenti per il colpo Kim. E ovviamente complimenti a Giuntoli e al suo staff anche per l'acquisto di Kvaratskhelia. Mentre i due Scudetti vinti in precedenza avevano il marchio del più grande giocatore del mondo, Maradona, questo Scudetto qui ha il marchio del gruppo di lavoro, del collettivo, dalla squadra a De Laurentiis".