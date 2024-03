Direttore Il Mattino: "A Barcellona Calzona si gioca la permanenza! Su Kvara..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Francesco De Core, direttore de Il Mattino

"Domani è la partita più importante della stagione, il Barcellona non è più imbattibile ed è alla portata del miglior Napoli. Lo spirito è ritrovato, ma ci vuole un Napoli superiore del 20-30% rispetto a quanto visto contro Torino e Juventus. Fare risultato in casa del Barça sarà difficilissimo, ma bisognerà gettare il cuore oltre l'ostacolo. I blaugrana si giocano tutto come gli azzurri, quindi massima attenzione.

Kvaratskhelia? Finalmente si sente nuovamente libero da eccessivi schemi e tatticismi. C’è molto di Calzona nella sua rinascita, poi mi sembra star di nuovo bene fisicamente. Ora è un altro calciatore, ha ritrovato il ritmo e la voglia giusta. Si incaponisce anche meno e questo aiuta la squadra e i compagni. Andrebbe supportato a dovere e questo è un compito che tocca anche ad Osimhen. E’ tornato segnando tanti gol, ma sta rendendo molto meno rispetto al previsto. Domani si vedrà quanto questo ragazzo sia realmente attaccato al Napoli. Osimhen deve tornare furente e indispensabile, perché questo Barcellona è alla portata e passerà tutto dal suo approccio in attacco.

Calzona si gioca la permanenza? Direi di sì. Passare ai quarti ed eliminare il Barcellona sarebbe un bel biglietto da visita, in attesa di capire come andrà poi il cammino in campionato. La lotta europea in Serie A è apertissima, peccato per il pari contro il Torino visti i risultati dell’ultimo turno”.