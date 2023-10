Direttore Il Mattino: "Divieto trasferta a Salerno sconfitta per il calcio"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Francesco De Core, direttore de' Il Mattino:

TuttoNapoli.net

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Francesco De Core, direttore de' Il Mattino: "Il divieto di trasferta per Salernitana-Napoli è una sconfitta totale per il sistema calcio italiano. Per alcuni gesti, viene penalizzata la maggior parte dei tifosi napoletani, persone perbene e tifosi civili. Il CASMS ha bloccato la vendita dei biglietti per i residenti in Campania ed è una cosa triste da constatare. Per quanto si voglia evitare a qualsiasi costo uno scontro tra gli ultras di Salernitana e Napoli, è una sconfitta per il nostro movimento qui in Campania. Napoli-Milan? Le prestazioni degli azzurri non sono ancora all'altezza, ma dobbiamo far pace con noi stessi. Sarebbe bello vedere un Napoli spumeggiante come quello dello scorso anno, ma dobbiamo accontentarci e dare conto ai risultati. In Champions ed in campionato si stanno facendo cose ottime. A Berlino non era scontato vincere! In Europa nessun risultato si può dare per assodato, le trappole sono ovunque. Il Milan arriverà avvelenato contro il Napoli, per le due sconfitte e per le polemiche interne.

Kvara contro Leao? Kvara sta recuperando piano piano il livello dello scorso anno, ma la sua partenza non mi è piaciuta molto. Leao lo vorrei sempre in squadra, quando si accende è impossibile da fermare. Ha il problema che è discontinuo, per essere un campione deve essere costante. Averlo contro è sempre un grande problema e proprio il Napoli dovrebbe saperlo bene... Gli azzurri a volte perdono facilmente la concentrazione, a Verona c'è stato un campanello d'allarme. E contro il Milan non dovranno replicarsi situazioni simili. Raspadori? Le sue quotazioni salgono, è in forma mentalmente e tecnicamente. La gerarchia di Garcia lo vede avanti rispetto a Simeone".