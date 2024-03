Direttore Il Mattino: "Metà speranze Champions dipendono da un solo giocatore"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Francesco De Core, direttore de Il Mattino

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Francesco De Core, direttore de Il Mattino: “Il 50% delle speranze europee del Napoli ruotano attorno alle condizioni e al rendimento di Osimhen. Quest’anno non abbiamo quasi mai visto l’Osimhen dello Scudetto e si è fatto sentire. Da lui dipendono molto delle chances qualificazione Champions del Napoli, che sono ancora lì attraverso gli scontri diretti. Di certo servirà fare un filotto di vittorie, da lì non si scappa. Chi è chiamato a fare la differenza, dovrà farla adesso: Osimhen, Kvara e tutti gli altri. La gara contro l’Atalanta varrà già tantissimo, perché è uno scontro diretto e darà il via al rush finale. L’uscita del Napoli dalla Champions può essere quasi un vantaggio in questo finale di stagione, mentre tutte le altre avversarie in campionato avranno il doppio impegno. E potrebbero anche andare lontane, se penso a Roma e Fiorentina. Riuscire a battere l’Atalanta al rientro, sarebbe indispensabile per rilanciarsi alla grande nel finale della stagione. Una sconfitta, invece, sarebbe una stangata.

Caso Acerbi? Non prenderà dieci giornate, ma sarà certamente squalificato. L’offesa è stata incommentabile, ma il dopo è stato davvero triste. Acerbi ha negato e ritrattato tutto e se lo poteva risparmiare. È una coda brutta tanto quanto il gesto in campo, che non è giustificabile nemmeno dall’agonismo o che altro. Il tiro ad Acerbi, però, ora è sbagliato. Ha commesso un errore e bisogna fare critica costruttiva, non demonizziamolo. L’importante è che arrivi un segnale di cambiamento. Sarebbe bello che lo stesso Acerbi diventasse volto della lotta al razzismo al termine di tutto questo".