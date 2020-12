Direttore Panini: "Doveroso omaggiare Maradona e Insigne con la nostra figurina"

“Il Progetto Panini Instant è un progetto che vuole creare una serie di card che siano istantanee - queste le parole di Antonio Allegra, direttore mercato Italia Panini, ai microfoni de “Il Sogno nel Cuore”, programma in onda su Radio Crc -, cioè che colgano dei momenti importanti del campionato nel preciso istante in cui accadono. Le figurine sono delle vere e proprie card da collezione, messe in commercio per un periodo limitato. In questo senso, risultano essere diverse dalle figurine tradizionali e si rivolgono ad un pubblico di collezionisti. Le card si acquistano solo online - ha continuato Allegra - e il progetto è partito già settimana scorsa”.

Il direttore ha poi spiegato la scelta della prima card messa in commercio: “La prima card è stata dedicata ad Insigne che espone la maglia di Maradona. Era, questa, un’istantanea da cogliere e conservare. Si è creata una convergenza astrale molto particolare ed emozionante tra Lorenzo ed il Pibe de oro, quindi non poteva non essere rappresentata subito. La giornata di ieri? Siamo ancora in fase di lavorazione, anche perché non ci sarà necessariamente una card per ogni giornata. Ovviamente annunceremo le scelte di volta in volta sui nostri siti. Entro Natale uscirà anche la nuova collezione di figurine calciatori e sarà un’edizione speciale”.