Direttore Pneumologia Monaldi: "Con due tamponi negativi il rischio di contagio per Juve-Napoli è più basso"

Nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo è intervenuto Vincenzo Montesarchio, Direttore Pneumologia e Oncologia Ospedale Monaldi: "Zielinski, anche se dovesse avere oggi un tampone negativo, non potrà ovviamente giocare. Deve avere due tamponi negativi in tre giorni. Anche se bisogna aspettare anche il terzo tampone per esser certi: il rischio che i calciatori del Napoli possano essere per quelli della Juventus ciò che sono stato quelli del Genoa per il Napoli esiste, anche se con due tamponi negativi il rischio è più basso.

Situazione a Napoli? A fronte di tanti positivi, ci sono tanti asintomatici che però portano il giro il virus. Suggerisco alte precauzioni. La mia preoccupazione è essenzialmente legata alla movida. Non è che a Napoli ci devono stare 200 persone per un matrimonio. Capisco che l'economia deve girare, ma evitiamo di tornare a farla girare allo 0%.

La mascherina? Se non ci proteggiamo, è un disastro: non scherziamo.

Bakayoko? Speriamo che arrivi!".