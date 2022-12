Dirigente Juve Stabia: "E' stato un vero e proprio allenamento, cambi volanti e tante prove"

Filippo Polcino, amministratore unico della Juve Stabia, dopo l'allenamento congiunto con il Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Filippo Polcino, amministratore unico della Juve Stabia, dopo l'allenamento congiunto con il Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' stato un allenamento, nel vero senso della parola, con i cambi volanti per provare lo stato di salute delle due squadre. Spalletti ha provato qualcosa per il ritorno in campionato con l'Inter. Non si è badato al risultato, ma solo a provare delle cose in campo. Io sono un tifoso del Napoli e devo dire che li ho trovati bene: i giocatori erano pronti, ho visto un ottimo Napoli.