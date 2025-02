Video Disastro Milan, Criscitiello: “Ibra via, dirigenza non è per te! Obiettivo riabilitare Felix?”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è espresso così dopo l'eliminazione del Milan dalla Champions League: "Conceiçao in conferenza si è preso tutte le colpe, Theo Hernandez e Leao sono le figurine di questo Milan. E forse anche Ibrahimovic dovrebbe dire addio a questa breve carriera da dirigente, che sicuramente è un ruolo che non gli appartiene. Dà 30-40 milioni al Feyenoord per prendere il suo attaccante, segna subito e poi viene sostituito. Una sostituzione ridicola, perché non puoi togliere Joao Felix? Va bene che avete lo stesso procuratore, va bene che bisogna riabilitare questo giocatore, ma non sulle spalle del Milan. Togliere l'attaccante sull'1-0 per poi incartarti significa che stai facendo l'anti-calcio.

Conceiçao? La toppa è peggio del buco, è incapace nella gestione e nella lettura. Stiamo parlando di disastri singoli. Uno che va in campo coi capelli rosa significa che la società assente, una società presente non lo consente. Ibrahimovic quasi giustifica Theo Hernandez, ma l'arbitro ha fatto benissimo ad espellerlo. Theo Hernandez deve andare via dal Milan, Leao deve andare via dal Milan. Sono cicli finiti e strafiniti".