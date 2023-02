Donadoni: "Champions? Tranne il Napoli è tutto in bilico"

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan e allenatore, ha parlato alle colonne di Tuttosport del momento dei rossoneri

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan e allenatore, ha parlato alle colonne di Tuttosport: "Il posto Champions se lo giocano tutte le squadre sotto il Napoli. Non sono poche e non c’è niente di scontato. Perdi una partita, ti capita un periodo no come è già successo al Milan e rischi di restare fuori. Nell’arco di una stagione può capitare di vivere un momento di difficoltà".