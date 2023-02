Donadoni: "Il Napoli è straripante, incanta e vince. Si merita tutto quello che raccoglie"

"Se mi aspettavo un Napoli così forte? Non così".

Roberto Donadoni, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Sportweek', settimanale della Gazzetta dello Sport: "Se mi aspettavo un Napoli così forte? Non così. Si è visto subito all’inizio come si stava attrezzando per affrontare la stagione ad alto livello. Ma sta producendo un calcio di straordinaria bellezza. Gioca, è straripante, incanta, vince. Tutto quello che raccoglie se lo merita".