Donadoni: "Napoli, lotta serrata con tre squadre per la Champions"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni ha parlato anche del derby fra Milan e Inter che si disputerà alla ripresa del campionato: "Tanto e non solo per la classifica. Vincere con la squadra più forte del campionato aumenterebbe l’autostima. Viceversa, perdere costringerebbe i rossoneri a guardarsi alle spalle con un po’ di ansia. Il Milan ci arriva nelle prime quattro? Penso che sarà una lotta serrata con Napoli, Atalanta e Juve sino alle ultime giornate. Ma sì, sono ottimista: il Milan tornerà di nuovo in Champions".