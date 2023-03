Donati: “Lobotka è pazzesco, ho ancora in mente una partita in cui mi ha impressionato”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Donati, allenatore del Legnago ed ex calciatore dell’Atalanta.



L’Atalanta non va in gol da tre partite: stanchezza mentale o fisica?

A “1 Football Club” , programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio , è intervenuto Massimo Donati , allenatore del Legnago ed ex calciatore dell’Atalanta.

“Il Napoli ha fatto una partita ottima. I meriti sono della Lazio che ha dovuto snaturarsi per affrontare i partenopei. Quella di sabato sarà una bella partita, tra due ottime squadre che vanno a mille all’ora. Sarà un match veloce, ricco di capovolgimenti di fronte”.

C’è un giocatore, tra gli azzurri, che sta incidendo più degli altri in questo campionato?

“Citarne uno è difficile. Tutti gli azzurri stanno facendo bene, dal portiere all’attaccante. Osimhen è probabilmente il calciatore che ruba l’occhio per efficacia e numeri. Parliamo di un attaccante che va in gol con una costanza impressionante, oltre che prezioso nell’allungare la squadra e legare i reparti. Anche Kvara è un elemento importante della rosa. Tuttavia, a fare la differenza è il collettivo, che nella collettiva espressione di gioco riesce a determinare i risultati della squadra”.

Grande stagione anche per Lobotka?

“Un giocatore pazzesco. Ho ancora in mente la prima partita contro l’Hellas, in cui mi ha impressionato per interdizione, ma soprattutto per movimento e lucidità nel gioco. Sputava fuori palloni con assoluta qualità”.