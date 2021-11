Donnarumma: "L'alternanza con Keylor Navas mi disturba, restare in panchina fa male"

Raggiunto da TNT Sports dopo il pari fra Italia e Svizzera, Gianluigi Donnarumma ha commentato il risultato, ma ha parlato anche e soprattutto dell'alternanza con Keylor Navas tra i pali del Paris Saint-Germain. Fin qui, l'ex portiere del Milan ha giocato sette partite stagionali, mentre il costaricano è sceso in campo undici volte. Di seguito l'intervista completa.

Che pareggio è stato?

"Siamo arrabbiati, volevamo vincere la partita davanti ai nostri tifosi, ci tenevamo tanto e siamo arrabbiati".

Quanto merita questa Italia di andare al Mondiale?

"Tanto, per come gioca, quanto crea, tutto quello che mettiamo in campo. Dobbiamo assolutamente ricaricare le energie, vincere la partita e andare al mondiale. È sempre emozionante indossare questa maglia, vogliamo andare al mondiale assolutamente".

In Italia eri sempre titolare, come stai vivendo l'alternanza con Keylor Navas a Parigi?

"Non disturba le mie prestazioni, sicuramente disturba me, perché non è assolutamente facile. Ho sempre giocato, fa male restare in panchina a volte, però sono tranquillo e la situazione si sistemerà".