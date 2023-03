Doppietta Scudetto-Champions per il Napoli? Gravina: "Sognare non costa nulla"

TuttoNapoli.net

Fa bene De Laurentiis a sognare l'accoppiata scudetto-Champions? A rispondere alla domanda, nella lunga intervista a Il Mattino, è il presidente della FIGC Gabriele Gravina: "Sognare non costa nulla, anzi i sogni alimentano la passione che contribuisce a fare del calcio uno spettacolo unico al mondo. D'altronde il rendimento del Napoli è stupefacente. Ha dimostrato, fino ad ora, di valere la testa della classifica in Italia e i primi posti in Europa, imponendosi col bel gioco e divertendo gli spettatori".