Dossena controcorrente: "Autogol Rrahmani? Ha sbagliato anche Meret!"

vedi letture

Giuseppe Dossena, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La storia degli arbitraggi ci sta facendo diventare gli zimbelli d’Europa. Stiamo cambiando questo spettacolo, stiamo perdendo di credibilità. Mi auguro che le persone che dirigono le nostre partite si ribellino perchè perdono coscienza. Gli arbitri sono più incazzati dei tifosi, sono mortificati, ma qualcosa devono fare perchè assistiamo a robe incredibili.

Napoli-Inter? Mi auguro che non si debba ricordare per altri episodi vergognosi. A Como il Napoli ha fatto un grandissimo primo tempo, fatto di coraggio ed intelligenza. L’errore non è solo di Rrahmani, ma anche del portiere che in quella posizione non doveva starci. La posizione di Meret è sbagliata. Il Napoli m’è piaciuto molto nel primo tempo, mi ha sorpreso invece il secondo tempo in cui non ho visto la squadra di Conte. Ho visto un Napoli svuotato, senza energie, nessuno s’è salvato da quel secondo tempo. Vedremo cosa accadrà con l’Inter, ho visto un Napoli a due facce. Atalanta? Ad Empoli la squadra mi è piaciuta molto, debbo sottolineare il fatto che ad Empoli non è difficile vincere perchè la squadra toscana è involuta. L’Atalanta è lì e può arrivare lontano, ha i ricambi buoni ed è una candidata allo scudetto”.