Dossena: “De Laurentiis si è coperto le spalle scegliendo Garcia”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli ed allenatore della Pro Vercelli.

Come giudica la scelta di Rudi Garcia?

“Quando sono arrivati i nomi importantissimi, come Ancelotti e Benitez, il Napoli non ha mantenuto le premesse di inizio anno. Invece, le grandissime annate sono state vissute con tecnici, se vogliamo, ‘normali’, come Sarri e Spalletti. Il compito di sostituire Spalletti sarebbe stato complicato per qualsiasi allenatore, anche eventualmente per un coach dal blasone differente. Garcia è un allenatore importante e d’esperienza, e De Laurentiis si è coperto le spalle con un tecnico che predilige il buon calcio e che, oltretutto, potrà consentire al club di operare con maggiore libertà. Soprattutto, Garcia potrà garantire continuità tecnica. L’importante, infatti, è non snaturare e continuare su questa strada. Per me, si potrebbe anche aprire un ciclo, soprattutto se le rivali topperanno come in questa stagione”