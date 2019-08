Dossena difende Milik: "Non è un top player? Segna e gioca con la squadra, vale Icardi!"

L'ex azzurro Andrea Dossena ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dei maggiori temi di giornata, in particolare della sua ex squadra.

Sul Napoli

"Ancelotti ha fatto subito delle correzioni nelle ultime uscite. E' calcio d'estate ma serve per fare cambiamenti e poi le vittorie servono per il morale. Prossimo campionato? Mi aspetto partenza sprint. Lo scorso anno partiva svantaggiato, visto che il mister era appena arrivato .Quest'anno pagheranno dazio Inter e Juve".

Su Milik

"Non è un top player? E' vero che non ha realizzato tantissimo, ma se ha prodotto così tanto gioco è perché partecipa al gioco della squadra. Per me Milik vale Icardi. Se dovessi prendere qualcuno, prenderei James, che può dare il passaggio decisivo lì davanti".

Su James Rodriguez

"Adl aveva promesso di accontentare Ancelotti, che ci ha già lavorato insieme. E' vero che per il prezzo e l'età è tanto il prezzo richiesto dal Real, ma serve fare qualcosa per colmare ancora il gap con la Juve".

Su Elmas

"Subito in palla, si è messo subito a disposizione. Non è facile farsi trovare subito così pronto".