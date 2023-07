Dossena: “Dobbiamo accettare che Kim ha usato Napoli come rampa di lancio”

Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli ed allenatore della Pro Vercelli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli ed allenatore della Pro Vercelli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Kim? Per firmare il contratto che lo legava al Napoli, l’unico modo possibile era quello di inserire una clausola. Dobbiamo accettare che il coreano ha usato Napoli come rampa di lancio per raggiungere un top club europeo. Dopo Koulibaly e ora Kim il Napoli dovrà per forza sostituirlo con un profilo che non lo faccia rimpiangere".