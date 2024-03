Dossena non ha dubbi: "Organico del Napoli non è inferiore a nessuno"

Così parla Giuseppe Dossena ai microfoni di Radio Marte

TuttoNapoli.net

"Adesso al Napoli serve continuità. L'organico degli azzurri non è inferiore a nessuno". Così parla Giuseppe Dossena ai microfoni di Radio Marte: "Com'è evoluto il calcio extraeuropeo? I giocatori buoni ci sono dappertutto, bisogna solo avere il coraggio di andarli a prendere e proteggere gli investimenti. Ecco perché non mi straccio mai le vesti quando sento che un mio giocatore va ceduto. L'importante è stare sempre sul pezzo. Il Napoli di Calzona? Qualcosa è cambiato, la squadra ha ritrovato voglia di sacrificarsi e giocare, non so se ci sia ancora tempo per rientrare in corsa per la Champions, ma almeno vedo un gruppo che sta bene in campo, era necessario battere la Juventus ed ora bisogna trovare la continuità. Venerdì c'è il Toro, i granata ti portano a giocare una gara sporca, vanno sempre sull'uno contro uno a tutto campo, ad alta velocità. Ti devi adattare alle squadre di Juric altrimenti sono dolori.

Il Napoli, comunque, prima di tutto deve ritrovare un'identità che sembrava non avere più, prima di pensare a vincere bisogna recuperare quell'anima, se continui con l'atteggiamento avuto con la Juve diventa tutto più semplice, anche perché la rosa azzurra non è inferiore a nessuna delle pretendenti, anzi è sicuramente superiore. Anzi, dico di più: con quei giocatori a disposizione mi permetto di dire che bisogna verticalizzare molto presto, loro vanno serviti immediatamente, ho apprezzato molto Calzona sentendogli dire che il possesso palla sterile non serve a nulla. Barcellona-Napoli? Il Napoli ha qualità, si esalta con squadre di questo livello. Passaggio del turno? Perché no, si può fare eccome".