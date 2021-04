Dossena rivela: "Quando arrivai a Napoli chiesi ad ADL di investire sulle strutture"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto l'allenatore Andrea Dossena, ex calciatore di Liverpool e Napoli: "Liverpool è la Napoli inglese e Napoli è la Liverpool italiana, hanno entrambe tifoserie molto passionali con un grande attaccamento alle proprie maglie. Quando arrivai a Napoli, dopo l’esperienza inglese, facevo dei discorsi con De Laurentiis. Dicevo al presidente di investire sulle strutture e su un centro sportivo e uno stadio attaccato al campo.

Meglio ‘You’ll never walk alone’ o l’urlo ‘The Champions’ al San Paolo? Non voglio essere ruffiano, ma da italiano, quando vincevamo in Champions negli anni di Mazzarri e c’era ‘O Surdato ‘Nammurato’ a fine partita, quando l’adrenalina ti scendeva e potevi goderti il momento, era veramente da brividi. Poi gli inglesi sono bravi a vendersi tutti il pacchetto Premier, ma da italiano posso dire che i momenti più belli sono stati le notti Champions al San Paolo. A fine gara , quando avevi dato tutto ed eri sudato in mezzo al campo con i tifosi in festa, era veramente fantastico”.