Dossena su Garcia: “Non c’è più tempo, serve una svolta altrimenti situazione si complica”

Giuseppe Dossena, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Giuseppe Dossena, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La nazionale? Ora bisogna portare a casa i risultati, lasciamo stare i romantici e badiamo al sodo. Bonaventura e Berardi? Il compito di un allenatore della nazionale è quello di mandare in campo i migliori ed oggi Bonaventura è il migliore che abbiamo in Italia. In assenza di campioni Spalletti ha l’obbligo di tenere conto ciò che ti arriva dal campionato.

Inghilterra-Italia? Spalletti deve scegliere il centravanti che sta meglio, fisicamente e mentalmente. Deve fare l’alchimista per capire quali siano gli elementi migliori.

Il Napoli di Garcia? Non c’è tempo più, la squadra esprime disagio, insofferenza ed approssimazione nello stare in campo. C’è anche insoddisfazione da parte di chi esce. L’anno scorso Spalletti avrebbe potuto mandare in campo un calciatore al 40′ e se l’avesse tolto al 42′ nessuno avrebbe detto nulla. Ora a Napoli dev’esserci una svolta altrimenti la situazione si complica. Vedo poca coesione tra i componenti della squadra, ma la colpa non può essere solo dell’allenatore”.