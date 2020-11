Dott. Ascierto annuncia: "Prima dell'estate il vaccino! Pronte sperimentazioni sui pazienti"

Venerdì scorso De Luca ha parlato di un vaccino possibile per il Covid, ne parla anche il dottor Paolo Ascierto che su Il Mattino dice: "Quando potrà partire? Non prima di giugno e luglio del prossimo anno, sempre se tutto procederà bene e se tutte le sperimentazioni avranno fornito risposte positive, come ne abbiamo ricevute dalla sperimentazioni sugli animali. Presto faremo sperimentazione su altri cento pazienti, per verificare tossicità e dosaggi. Anche questa fase dura tre mesi per arrivare alla terza e ultima fase".