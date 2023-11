Dott. De Nicola: "Olivera, infortunio bruttissimo! Ecco quando lo rivedremo"

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Se Mariani ha detto che Olivera non dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico è così. Prima di gennaio non lo vedremo in campo, se la diagnosi è esatta ci vorranno circa cinquanta giorni di recupero. Ho visto l’infortunio dalla tv, ma è stato bruttissimo”.