Dott. De Nicola: "Politano? Se non c'è lesione può rientrare anche subito"

Alfonso De Nicola, ex responsabile del settore medico del Napoli, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live su Radio Marte: “Infortunio Politano? I tempi di recupero dipendono soprattutto dalla presenza o meno di una lesione. In caso di lesione, i tempi si allungherebbero a quindici/venti giorni. In assenza di lesione - come sembra leggendo il comunicato del Napoli - i tempi si accorciano notevolmente: Politano potrebbe essere in campo anche con il Genoa, o comunque a disposizione dell’allenatore. Basandosi sul comunicato del club azzurro, si tratterebbe di un affaticamento ad un polpaccio, nulla di serio o preoccupante”.