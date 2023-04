Dott De Nicola: “Vi dico i possibili tempi di recupero di Politano, Mario Rui e Rrahmani”

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live, su Radio Marte:

TuttoNapoli.net

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live, su Radio Marte: "Politano? I tempi di recupero, trattandosi di una distorsione della caviglia di primo grado, sono immediati, probabilmente più di una settimana. Mario Rui ha un'infrazione che è una frattura della testa del perone. Bisogna aspettare che consolidi. Un infortunio del genere lo ebbe Campagnaro. Mario Rui dovrebbe restare fuori almeno un mese. Il Napoli sa bene come trattare i problemi, sta lavorando benissimo. Il Napoli ha comunque i sostituti, questo è molto importante. Rrahmani credo recuperi per domenica".