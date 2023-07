Dotto: "ADL ha scelto Garcia perché è lontanissimo da Spalletti"

Il giornalista Giancarlo Dotto è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Il giornalista Giancarlo Dotto è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando della scelta di De Laurentiis sul nuovo allenatore: "Garcia è una scelta che corrisponde al momento storico del Napoli, che chiude il suo rapporto con Spalletti entrato nel mito dei napoletani ma anche complicato da gestire per la sua testa e il suo amore per il Napoli che sta sorprendendo anche me che lo conosco bene. Serviva un tecnico lontanissimo da Spalletti, come Garcia, che De Laurentiis potrà gestire con più facilità essendo accomodante e non creando grosse grane".