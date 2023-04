Drogba sul futuro di Osimhen: "Psg? Non è l'ideale per crescere"

Didier Drogba consiglia Victor Osimhen. L'ex attaccante del Chelsea, ai microfoni di Canal+, ha parlato anche della punta del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Didier Drogba consiglia Victor Osimhen. L'ex attaccante del Chelsea, ai microfoni di Canal+, ha parlato anche della punta del Napoli: "Se lui è davvero nel mirino di un club come il PSG, mostra tutta la portata del suo talento e della stagione che sta facendo. Ma il PSG non è il club di cui ha bisogno per continuare la sua crescita".