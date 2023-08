Ds Lazio svela: “Abbiamo fatto un'offerta per Zielinski e il Napoli non ci ha risposto”

Angelo Fabiani, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo direttore sportivo della Lazio, ha confermato l’interesse dei biancocelesti per Piotr Zielinski.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Angelo Fabiani, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo direttore sportivo della Lazio, ha confermato l’interesse dei biancocelesti per Piotr Zielinski.

Berardi e Zielinski sono stati i sogni proibiti? Perché i ritardi a inizio estate? Bonucci innesto finale?

"I primi due calciatori erano stati indicati dal nostro allenatore ma sono state operazioni non andate in porto. Abbiamo deciso di virare su altro, abbassando l'età media. Zielinski era un oggetto di valutazione, così come Berardi, poi abbiamo fatto altre scelte. Abbiamo fatto un'offerta ufficiale al Napoli e non ci è stato risposto niente, siamo andati avanti per la nostra strada con decisioni condivise. Bonucci ha alle spalle una carriera straordinaria, quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto anzitempo, il mercato è aperto e vediamo. Diamo tempo ai ragazzi di ambientarsi, facciamoli calare nella nuova realtà".