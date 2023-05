Durante conferma: "Napoli su Almada, ha un ottimo dribbling e grande tecnica"

Sabatino Durante, procuratore sportivo, è intervenuto a Radio Marte

Sabatino Durante, procuratore sportivo, è intervenuto a Radio Marte: "Thiago Almada? Ha 22 anni, gioca negli States, trequartista, è un ragazzo con grande qualità tecnica, ha un ottimo dribbling e pare che il Napoli sia interessato. Negli Stati Uniti stanno investendo molto nei giovani che poi rivendono a caro prezzo. Questo ragazzo ha qualità tecniche, è rapido, veloce e potrebbe essere pronto anche per un campionato come il nostro.

È un giocatore su cui si può investire. Secondo me il Napoli l'anno prossimo dovrebbe dare un cambio a Di Lorenzo e dovrebbe avere un altro difensore centrale. Poi bisogna vedere chi parte per poter decidere chi prendere e in quale ruolo".