Durante difende Juan Jesus: “Gioca perché dà garanzie! Che errore ha fatto nelle prime 3?”

Sabatino Durante, agente Fifa, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte

Sabatino Durante, agente Fifa, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte: " Il Napoli non ha perso per colpa di Juan Jesus, contro la Lazio, ma perché non ha fatto gol. Jesus dà garanzie, per questo gioca: mi dite quale errore ha fatto nelle prime tre partite? Il primo tempo del Napoli contro la Lazio è stato di altissimo livello e ritmo. Non facendo gol, o meglio facendone uno su quindici tiri, è successo che la squadra si è alzata in maniera lunghissima, portando molto palla con Lobotka e Anguissa e perdendola: così, la Lazio ti ha fregato. Piuttosto l'allenatore doveva dare quattro ceffoni a chi si alzava troppo, perché si sono perse le distanze. Chi non ha chiuso non è stato Juan Jesus. Chi non ha chiuso ed ha lasciato solo Luis Alberto, semmai, è stato Rrahmani, se vogliamo cercare una colpa.

Quanto ci mette un brasiliano di 22 anni a capire il calcio italiano? Credo che Natan abbia già capito. Il problema è che Natan non sarà una soluzione che piove dal cielo. La mentalità italiana è diversa da quella brasiliana e ci sta che Natan aspetti un po' per giocare. Il Napoli deve pensare che il problema è mettere la palla in porta almeno tre volte, se tira quindici volte. Prendetevela con chi non l'ha messa dentro, semmai.

Kvaratskhelia? Lui ha fatto ciò che poteva. Prendetevela con chi non ha segnato".