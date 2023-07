Durante rimanda Ibanez: "Giocatore valido, ma concede ancora troppo"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Sabatino Durante, intermediario di mercato

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Sabatino Durante, intermediario di mercato: “Il Napoli sarà la squadra da battere anche nel prossimo campionato, a patto che cambierà poco. Chi cambia molto poi fatica ad amalgamare la squadra. Il Napoli finora ha perso Kim e non sarà facile sostituirlo, ma l’ossatura della squadra resta, anche senza Spalletti.

Il Napoli deve trovare un’alternativa al capitano perché non si può chiedere a Di Lorenzo di giocarle tutte. Per quanto riguarda il post Kim, conosciamo bene Ibanez, è molto bravo tecnicamente, è rapido, ma non attento come Kim che non ti aiutava molto in fase di costruzione, ma da lì non passava nulla. Ibanez è un giocatore valido, non è la fotocopia di Kim perché qualche distrazione se la concede: per la voglia di strafare e di avanzare, qualche errore lo commette. Però, è giovane e può migliorare.

Garcia ha una qualità incredibile nel parlare ai giocatori. Il Napoli è una società che migliora di anno in anno e quando hai a che fare con squadre che hanno il budget 2 o 3 volte più elevato del tuo, devi sopperire con le idee, con giocatori che costano meno e che ti rendono di più.

Ibanez conosce bene il nostro campionato per cui non ha bisogno del tempo che serve a chi viene da fuori per inserirsi e poi è di livello”.