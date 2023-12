Durante: “Una squadra come il Napoli deve porsi questi due obiettivi”

Sabatino Durante, operatore di mercato, è intervenuto a Radio Marte

Sabatino Durante, operatore di mercato, è intervenuto a Radio Marte: "Ho visto la partita col Frosinone e mi sembra che gli azzurri siano entrati in campo molli. Credo che il problema principale del Napoli sia il fatto che gioca bene ma realizza poco rispetto a quello che fa. Con la grande voglia di fare risultato a tutti i costi si allunga e negli spazi grandi si incassano i gol. Io non ho visto mai giocare male il Napoli solo che, ripeto, realizza poco. I giocatori cardine dello scorso anno oggi fanno meno.

Dal momento che per vari motivi – pancia piena, problemi interni, rinnovi e aumenti - questa squadra non è la stessa dell'anno scorso, oggi bisogna darsi obiettivi diversi come entrare nelle prime 4 e far bene fino in fondo nella Champions. Con gli organici che hanno le squadre italiane non si può combattere su tutti i fronti, e mi riferisco anche a Supercoppa e Coppa Italia. Per me una squadra come il Napoli deve porsi due obiettivi: entrare tra le prime 4 per andare a fare la Champions, per un problema di prestigio e soldi, e andare in fondo alla Champions. Certo beccare 4 gol in casa dal Frosinone per i tifosi non è una passeggiata. L'Inter ha fatto turnover ieri ma questo Bologna ha vinto meritatamente anche se alla fine il risultato è sempre lo stesso: una sconfitta”.