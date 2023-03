Dybala racconta la scelta Roma: "È stata una telefonata a convincermi"

Intervistato dall'edizione odierna di Marca, l'attaccante della Roma Paulo Dybala ha parlato di José Mourinho:

Intervistato dall'edizione odierna di Marca, l'attaccante della Roma Paulo Dybala ha parlato di José Mourinho: "Abbiamo una buona comunicazione per confrontarci parlare l'uno con l'altro, per sapere cosa ne pensiam. Che un allenatore così, che ha avuto tanti giocatori importanti e abbia vinto tanto, dica questo di me mi fa piacere. Mourinho ci aiuta molto perché facilita le nostre partite".

Qual è stato il tuo primo approccio con lui?

"Prima di arrivare avevo già parlato al telefono con José. Mi è piaciuto il suo modo di comunicare e il suo modo di essere per come affronta ogni allenamento e ogni partita. Quella chiamata mi convinse a venire alla Roma. Ho avuto l'opportunità di giocare con i migliori al mondo e ora ho la possibilità di stare con uno dei migliori allenatori. Ne sono stato attratto, è un vincente".

Hai quasi 500 partite e più di 150 gol. Cosa ha reso migliore Mourinho?

"Il suo modo di essere, il suo carattere, spesso ti aiuta a farti delle domande o ad affrontare ogni allenamento come una partita. Vede tutto come una finale, ogni partita. Al di là dell'avversario o della competizione, lo vive in un modo unico e mi sento molto identificato con quello. Anche io la vedo così. In questo, siamo molto simili e ci aiutiamo a vicenda".