Dzemaili: "Mazzarri meritava un'altra opportunità. Ma ho un dubbio su due giocatori"

"È bello sapere che sia tornato. Meritava un'altra opportunità dopo quello che ha fatto a Napoli". Intervistato da Il Mattino, l'ex centrocampista azzurro Blerim Dzemaili benedice così il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del club partenopeo: "Non voglio sembrare di parte, ma per me è stato il miglior allenatore della carriera".

Cosa può dare a questo Napoli?

"Ancora tanto perché in questo momento il Napoli ha bisogno di ritrovare la fiducia che ha perso. Con Spalletti è andato via un allenatore perfetto per una piazza come è questa. Ma Mazzarri conosce molto bene la realtà ed è certamente l'uomo giusto. Ho solo un dubbio tattico".

Cioè?

"Per il gioco di Mazzarri erano importanti gli esterni con Maggio e Zuniga che erano fondamentali nel nostro Napoli, ora non so se in rosa oggi ci siano giocatori con quelle caratteristiche. Su Di Lorenzo non ho alcun dubbio, mentre a sinistra non sono sicuro che Olivera e Mario Rui siano adatti".