E' dura ripetersi? Garcia: "A Lille vinsi dopo 52 anni, c'è un calo inconscio ma sarò la sveglia!"

Lunga intervista per DAZN Heroes al tecnico Rudi Garcia che ha affrontato tanti argomenti a pochi giorni dall'inizio del campionato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lunga intervista per DAZN Heroes (qui la versione integrale) al tecnico Rudi Garcia che ha affrontato anche il tema della difficoltà nel riconfermarsi. Di seguito alcuni stralci: "Io ho vinto il campionato al Lille, 52 anni dopo, la Coppa di Francia l'anno seguente, che mancava da 55 anni, era una vita che non vincevano ed è stato molto bello vincere lì e sono rimasto dopo aver vinto. La passione a Napoli però è oltre, è una religione secondo me il calcio qui. Per me questo è il calcio, dovrebbe essere sempre così. La sveglia? Io dopo la doppietta potevo andarmene, ma l'ho vissuto in prima persona il fatto che l'anno dopo pensi di fare lo stesso e invece fai un po' di meno, è umano, è inconscia. La sveglia è il mio compito, dire ai ragazzi: avete raggiunto quel livello ma io non mi accontento e voglio lo stesso livello dell'anno scorso. Confermarsi è sempre più difficile.

Una qualità dei miei giocatori è lo spirito collettivo. Sono bravi nel gioco di prima. Stiamo coltivando questa caratteristica, giocando di prima se arriva l'avversario la palla è già andata via. Si può sempre migliorare, il mio compito è non farli addormentare, fargli aprire ancora di più l'orizzonte perché non c'è solo un modo di fare e ho parlato anche di una squadra più camaleontica. Se un sistema di gioco funziona non c'è motivo di cambiare, ma ci sarà un giorno... perché mica puoi vincere tutte le partite, anche l'anno scorso mica l'hanno vinte tutte. Quando arrivi in un ambiente vincente, ogni volta che provi a migliorare qualcosa ti fanno vedere il cartellino e ti dicono che l'anno scorso funzionava. Ma se volete che funzioni ancora serve uno step in più e portare nuove cose. Per un gruppo è importante avere nuove, altrimenti ti annoi".