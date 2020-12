EAV, De Gregorio: "La galleria sulla storia del Napoli è una nostra idea"

"L'idea di una galleria sulla storia del calcio Napoli è venuta a De Gregorio ed è opera di EAV, che ha trovato sponsor per finanziare l'iniziativa". Così parla Umberto De Gregorio, presidente eav, ai microfoni de Il Mattino: "Quando l'opera era già in fase di realizzazione siamo andati a parlare con il presidente De Laurentiis, il quale ha apprezzato e ci ha chiesto di inserire alcuni giocatori attuali del Napoli e la sua figura. Cosa che volentieri abbiamo fatto. Inizialmente l'impianto non prevedeva giocatori attuali e nessun dirigente della storia. Inseriremo nei prossimi giorni Ferlaino, Lauro ed Ascarelli".